Juventus sotto la lente della Uefa | cosa attendersi dal procedimento sul FPF

La Juventus si trova sotto esame da parte della Uefa in merito al rispetto del Fair Play Finanziario. Il procedimento potrebbe influenzare le future strategie del club e la sua posizione nelle competizioni europee. È importante monitorare gli sviluppi ufficiali per comprendere eventuali conseguenze di un'analisi in corso, che mira a garantire la trasparenza e l’equilibrio nelle finanze del calcio europeo.

Il club sarà sanzionato per il mancato rispetto della football earnings rule. La situazione finanziaria della Juventus rimane sotto la lente d'ingrandimento della UEFA, che nell'ottobre del 2025 ha ufficialmente aperto un procedimento per il potenziale sforamento dei parametri legati al Fair Play Finanziario. Al centro dell'indagine c'è il rispetto della Football Earnings Rule per il triennio che comprende gli esercizi 2023, 2024 e 2025. I due pilastri del nuovo Fair Play Finanziario. Il monitoraggio della UEFA si basa su due indicatori fondamentali introdotti con la riforma del 2023: Squad Cost Ratio: questo indice misura il rapporto tra le spese per la rosa (stipendi e commissioni) e i ricavi rettificati.

