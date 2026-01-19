Obesità tutte le cause dello stigma | l’indagine

L’obesità è spesso accompagnata da un diffuso stigma sociale, che può influenzare negativamente la qualità della vita delle persone interessate. Secondo un’indagine europea condotta da Novo Nordisk, l’88% degli intervistati riconosce che chi soffre di obesità è frequentemente vittima di pregiudizi legati al proprio peso. Questa realtà evidenzia la necessità di una maggiore consapevolezza e di un approccio più rispettoso e informato verso le persone con questa condizione.

È duro a morire, lo stigma sociale che colpisce chi soffre di obesità: secondo i risultati di un'indagine condotta da Novo Nordisk a livello europeo, l'88% degli intervistati ritiene che le persone affette da questa condizione sono vittime di stigma a causa del proprio peso. L'indagine . Ad alimentare il pregiudizio è molto spesso la scarsa conoscenza in materia. Quasi un'intervistato su tre (31%) ignora che l'Organizzazione mondiale della Sanità riconosce l'obesità come una malattia cronica. In troppi sono ancora convinti che l'obesità sia esclusivamente conseguenza di un approccio sbagliato all'alimentazione e all'attività fisica, piuttosto che una condizione complessa legata a fattori genetici, fisiologici, psicologici, sociali e ambientali.

