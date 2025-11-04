Grazie alla Legge Pella l’obesità è stata riconosciuta una malattia Un enorme passo avanti per abbattere lo stigma Lo spiega la nutrizionista Ilenia Grieco

Iodonna.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L ’obesità è stata riconosciuta ufficialmente una malattia cronica, progressiva e recidivante grazie all’ approvazione della Legge Pella. Un passaggio che va oltre il linguaggio legislativo: è una svolta sanitaria, culturale e sociale destinata a cambiare il modo in cui affrontiamo una delle principali sfide di salute pubblica del nostro tempo. Se ne parla il 5 novembre al Senato durante l’incontro, “Obesità: la svolta necessaria – Riconoscerla, prevenirla, curarla”, che riunisce i più grandi esperti in materia. Legge Pella, l’Italia primo paese con una legge sull’obesità X Leggi anche › L’obesità è una malattia: Italia prima al mondo a riconoscerla con una legge storica Obesità: una malattia complessa, non una colpa. 🔗 Leggi su Iodonna.it

grazie alla legge pella l8217obesit224 232 stata riconosciuta una malattia un enorme passo avanti per abbattere lo stigma lo spiega la nutrizionista ilenia grieco

© Iodonna.it - Grazie alla Legge Pella l’obesità è stata riconosciuta una malattia. Un enorme passo avanti per abbattere lo stigma. Lo spiega la nutrizionista Ilenia Grieco

Scopri altri approfondimenti

grazie legge pella l8217obesit224Il deputato di Forza Italia Roberto Pella a TPI: “La mia legge contro l’obesità? Pensa al domani” - Indubbiamente a ognuno di noi fa piacere vedere una legge che porti il proprio nome ed è qualcosa che sicuramente ti gratifica. Da tpi.it

Legge Pella, l’Italia primo paese con una legge sull’obesità - (askanews) – Si è tenuta quest’oggi, presso Palazzo Baldassini a Roma, la conferenza “L’obesità è una malattia”, organizzata dalla Federazione Italiana Associazioni Obesità (FIAO) per ... Riporta iodonna.it

Pella, 'nuova legge sull'obesità guarda lontano nel tempo' - La legge sull'obesità approvata in via definitiva al Senato lo scorso primo ottobre "è una legge che prevede delle risposte concrete a quelli che sono i reali bisogni di chi oggi ha l'obesità con un ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Grazie Legge Pella L8217obesit224