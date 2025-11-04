Grazie alla Legge Pella l’obesità è stata riconosciuta una malattia Un enorme passo avanti per abbattere lo stigma Lo spiega la nutrizionista Ilenia Grieco

L ’obesità è stata riconosciuta ufficialmente una malattia cronica, progressiva e recidivante grazie all’ approvazione della Legge Pella. Un passaggio che va oltre il linguaggio legislativo: è una svolta sanitaria, culturale e sociale destinata a cambiare il modo in cui affrontiamo una delle principali sfide di salute pubblica del nostro tempo. Se ne parla il 5 novembre al Senato durante l’incontro, “Obesità: la svolta necessaria – Riconoscerla, prevenirla, curarla”, che riunisce i più grandi esperti in materia. Legge Pella, l’Italia primo paese con una legge sull’obesità X Leggi anche › L’obesità è una malattia: Italia prima al mondo a riconoscerla con una legge storica Obesità: una malattia complessa, non una colpa. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Grazie alla Legge Pella l’obesità è stata riconosciuta una malattia. Un enorme passo avanti per abbattere lo stigma. Lo spiega la nutrizionista Ilenia Grieco

