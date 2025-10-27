Battaglia legale per la mensa universitaria all' ospedale | il Tar boccia il vecchio gestore e promuove il bando Adisu

La gara per la gestione della mensa universitaria di Perugia è valida, il Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria respinge il ricorso della società che aveva gestito in precedenza il servizio e lo assegna alla prima classificata.La Cir Food si era rivolta al Tar contro l’Agenzia per il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

BATTAGLIA LEGALE - In fase di predisposizione anche una denuncia alla Corte Europea - facebook.com Vai su Facebook

Il #FestivaldiSanremo resta alla Rai ma con nuove regole: corrispettivo da 6,5 milioni a edizione, 1% dei ricavi al Comune e clausola “anti-flop”. E la battaglia legale con Just Entertainment non è ancora chiusa. Leggi di più su All Music Italia. - X Vai su X

Mensa universitaria in centro. Aprirà in via Ponte Marino e avrà un centinaio di posti - Ravenna avrà la mensa universitaria, aprirà in pieno centro, sotto ai portici di via Ponte Marino, nell’angolo con vicolo Gabbiani. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

La battaglia di Fratelli d’Italia: "Mense scolastiche comunali, aumenti tariffari da togliere" - Procede la battaglia politica di Fratelli d’Italia di Cesena contro l’aumento delle rette delle mense nelle scuole comunali, in seguito alla modifica delle fasce Isee. Secondo ilrestodelcarlino.it