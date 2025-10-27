Battaglia legale per la mensa universitaria all' ospedale | il Tar boccia il vecchio gestore e promuove il bando Adisu

La gara per la gestione della mensa universitaria di Perugia è valida, il Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria respinge il ricorso della società che aveva gestito in precedenza il servizio e lo assegna alla prima classificata.La Cir Food si era rivolta al Tar contro l’Agenzia per il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

