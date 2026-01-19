Nuovi dazi Usa male le Borse Ue Gli analisi | Quadro geopolitico schizofrenico Sorridono solo gli azionisti delle aziende belliche

L’annuncio di nuovi dazi statunitensi su alcuni Paesi europei ha influenzato negativamente le Borse europee, evidenziando un quadro geopolitico instabile e complesso. Gli analisti descrivono la situazione come uno “scenario schizofrenico” caratterizzato da tensioni crescenti e un clima internazionale sempre più polarizzato. Solo gli azionisti delle aziende di settore bellico sembrano trarne beneficio, mentre i mercati restano cauti di fronte alle incertezze geopolitiche.

“Un quadro geopolitico schizofrenico ” e di “ imbarbarimento del clima geopolitico”. Gli analisti finanziari fotografano così la situazione che si è creata in seguito all’annuncio del presidente Trump di dazi supplementari verso otto Paesi europei, per la loro difesa della Groenlandia tanto bramata dal tycoon. Il piano della Casa Bianca è quello di imporre nuove tariffe del 10% sulle merci provenienti da Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Finlandia a partire dal 1° febbraio, per poi salire al 25% dal 1° giugno. Gli occhi sono puntati anche sulla Corte Suprema americana che domani potrebbe pronunciarsi sull’utilizzo di Trump dell’ International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) per imporre dazi reciproci. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nonostante le tensioni geopolitiche e i dazi, le aziende della Brianza continuano a crescere nel settore delle esportazioni. Nei primi nove mesi del 2025, le imprese di Monza e Brianza hanno registrato un incremento significativo, raggiungendo i 767,3 milioni di euro. Un dato che evidenzia la resilienza e la vitalità del comparto industriale locale.

