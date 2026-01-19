Sephora Kids i terremoti storici e gli interventi anti-alluvione

Nella settimana appena conclusa, con Dossier ForliToday abbiamo approfondito temi importanti per la nostra città, tra cui il progetto

Nella settimana appena conclusa, con Dossier ForliToday abbiamo affrontato varie tematiche relative alla nostra città.

"Mamma, voglio la pelle come su TikTok": sieri e creme antirughe già a 8 anni, boom di 'Sephora Kids' nei negozi forlivesi

Negli ultimi tempi si assiste a un crescente interesse per prodotti di skincare anche tra i più giovani, come dimostra il successo di 'Sephora Kids' nei negozi di Forlì. Questa tendenza riflette le nuove modalità di consumo e la diffusione di stili di vita influenzati dai social media, dove anche i più piccoli mostrano attenzione alla cura della propria pelle fin dalla tenera età.

