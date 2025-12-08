Spalmarsi una buccia di banana in faccia per avere un effetto botox immediato e a costo zero o quasi | il nuovo trend spopola su TikTok ecco come funziona e cosa c’è di vero
Pensavamo di averle viste tutte sui social, soprattutto in fatto di rimedi di bellezza casalinghi strani ma virali. E invece no, perché Instagram e TikTok si sono riempiti di . bucce di banana. Letteralmente. Il trend si chiama “ Banana botox” e promette una pelle più soda, liscia e luminosa semplicemente strofinando l’interno della buccia di una banana sul viso. Ora che il botox è ormai sdoganato, sui social si sono moltiplicate strategie alternative meno invasive e meno costose, che non prevedono iniezioni e che possono essere fatte in casa, come i massaggi, il face training e i patch da mettere prima di andare a dormire. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
