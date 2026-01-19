Non sgridate così vostro figlio lite al ristorante finisce con un pestaggio

Un episodio di violenza si è verificato durante una cena a Mirandola, quando una lite tra adulti è degenerata in un pestaggio davanti a un bambino di due anni. La Polizia ha identificato e denunciato quattro uomini coinvolti, ponendo fine a una situazione che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi. Questo evento evidenzia l’importanza di gestire con calma e rispetto i momenti di conflitto in pubblico.

Una cena tranquilla si è trasformata in un pestaggio davanti a un bambino di appena due anni. La Polizia di Stato di Mirandola ha chiuso il cerchio su una violenta disputa avvenuta lo scorso novembre in un ristorante della cittadina della Bassa, denunciando quattro uomini – tre cittadini.🔗 Leggi su Modenatoday.it La lite con l'ex della fidanzata finisce in un pestaggio: ossa rotte e 4 mesi di prognosi. Tre condannati, il quarto verso il processo

Una lite tra un uomo e l'ex della sua fidanzata in discoteca si è trasformata in un violento pestaggio, lasciando il 32enne con ferite gravi e una prognosi di quattro mesi. Tre persone sono state condannate, mentre un quarto imputato affronta ancora il processo. Un episodio che ha scosso la comunità e sollevato questioni sulla sicurezza negli ambienti di svago. Leggi anche: Lite per una ragazza, pestaggio al bar a Marina di Montemarciano: colpito alla testa con una picconata

