La lite con l' ex della fidanzata finisce in un pestaggio | ossa rotte e 4 mesi di prognosi Tre condannati il quarto verso il processo

Una lite tra un uomo e l'ex della sua fidanzata in discoteca si è trasformata in un violento pestaggio, lasciando il 32enne con ferite gravi e una prognosi di quattro mesi. Tre persone sono state condannate, mentre un quarto imputato affronta ancora il processo. Un episodio che ha scosso la comunità e sollevato questioni sulla sicurezza negli ambienti di svago.

JESI – Quattro mesi di prognosi, le costole e il naso rotti, una spalla lussata. Ferite da incontro di pugilato ma che in realtà è stato un pestaggio a un 32enne massacrato di botte in discoteca. L'aggressione risale al 27 ottobre del 2019 e per tre dei quattro aggressori sono arrivate le. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

