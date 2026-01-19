Noi Moderati Nino Vetrano è il nuovo coordinatore di Menfi

Nino Vetrano è stato nominato nuovo coordinatore di Menfi per il partito Noi Moderati. La formazione politica, guidata a livello nazionale da Maurizio Lupi e Saverio Romano, si distingue per l’impegno regionale rappresentato da Marianna Caronia e da una squadra di professionisti locali. La nomina rafforza la presenza del partito nel territorio, sottolineando l’importanza di un approccio moderato e competente nella scena politica siciliana.

"Il partito di Noi Moderati, che può contare a livello nazionale sulla leadership di Maurizio Lupi e di Saverio Romano, sull'impegno politico all'Assemblea regionale siciliana di Marianna Caronia e di una classe dirigente regionale di grande spessore e competenza oltre che sull'apporto.

Noi Moderati annuncia la nomina di Baccio Paolo Fiaccarini come nuovo coordinatore comunale. Fiaccarini, già candidato alle regionali del partito, rafforza l’impegno del movimento nel territorio. Questa nomina sottolinea l’obiettivo di consolidare la presenza locale e di promuovere un dialogo costruttivo con la comunità. La crescita di Noi Moderati si basa sulla collaborazione e sull’attenzione alle esigenze dei cittadini. Leggi anche: Casucci è il nuovo commissario provinciale di Noi moderati La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Noi Moderati nomina un coordinatore a Menfi, è l’avvocato Nino Vetrano - L’annuncio del coordinatore regionale Massimo Dell’Utri “Il partito di Noi Moderati, che può contare a livello nazionale ... blogsicilia.it

