Baccio Paolo Fiacarini nuovo coordinatore di Noi Moderati.

Noi Moderati annuncia la nomina di Baccio Paolo Fiaccarini come nuovo coordinatore comunale. Fiaccarini, già candidato alle regionali del partito, rafforza l’impegno del movimento nel territorio. Questa nomina sottolinea l’obiettivo di consolidare la presenza locale e di promuovere un dialogo costruttivo con la comunità. La crescita di Noi Moderati si basa sulla collaborazione e sull’attenzione alle esigenze dei cittadini.

Noi Moderati si radica nel territorio e continua a crescere con un nuovo coordinatore comunale: Baccio Paolo Fiaccarini, già candidato alle regionali per il partito. Nei giorni scorsi Noi Moderati ha svolto l’assemblea nazionale a Roma in cui il presidente Maurizio Lupi assieme ai vertici del partito ha istituito dei gruppi di lavoro tematici sulle direttrici della propria politica. "In questo contesto – spiega Fiaccarini – alla luce del lavoro svolto nelle Marche, si sono create le basi per continuare a stimolare la crescita del partito. Nella nostra provincia Linda Baioni è stata nominata coordinatrice provinciale mentre io coordinatore comunale per Urbino e il Montefeltro, con il mandato di proseguire su questo percorso di crescita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

