Noah Schnapp e Jamie Campell Bower Will e Venca in Stranger Things arrivano alla MFW

Noah Schnapp e Jamie Campbell Bower, interpretando rispettivamente Will e Venca in Stranger Things, sono stati presenti alla Milano Fashion Week. La loro partecipazione ha attirato l’attenzione degli appassionati e della stampa, confermando il legame tra il mondo dello spettacolo e quello della moda. L’evento ha rappresentato un’occasione per i fan di seguire da vicino le star e le tendenze del settore.

Ospiti d’eccezione alla Milano Fashion Week due dei nomi del momento: Noah Schnapp e Jamie Campell Bower, interpreti di Will e Vecna in Stranger Things. Due protagonisti di Stranger Things arrivano a Milano! Proprio in questi giorni in città si sta svolgendo il tradizionale appuntamento con la Fashion Week, da sempre uno degli eventi più attesi per gli appassionati di moda. In questa occasione ad arrivare da tutto il mondo sono alcune delle celebrità più amate del mondo dello spettacolo, che tra sfilate e party si godono dei momenti di relax. Nelle ultime ore ad arrivare a Milano sono stati anche Noah Schnapp e Jamie Campell Bower, che i fan della serie evento Netflix conoscono molto bene. 🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Noah Schnapp e Jamie Campell Bower, Will e Venca in Stranger Things, arrivano alla MFW Leggi anche: Stranger Things 5, Noah Schnapp commenta quel cliffhanger sconvolgente (SPOILER) Leggi anche: Stranger Things 5, è partita la campagna boicottaggio: cosa c’entra Noah Schnapp La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Will e Vecna di Stranger Things sono in Italia: dove potresti vederli senza spendere soldi - Noah Schnapp e Jamie Campbell Bower, volti noti della serie Netflix, sono nel capoluogo lombardo in occasione della Settimana della Moda ... libero.it

«Stranger Things», Jamie Campell Bower (Vecna) e Noah Schnapp (Will) a Milano per la settimana della moda uomo - facebook.com facebook

A Milano c'è la Fashion Week Uomo e ieri sono stati avvistati Tom Hiddleston, Nick Jonas, Liam Hemsworth, Colman Domingo, Henry Golding, Noah Schnapp, Morgan Spector, Mads Mikkelsen, Lee Pace, Giancarlo Esposito, Lee Byung-hun, Roman Coppola, x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.