Stranger Things 5 è partita la campagna boicottaggio | cosa c’entra Noah Schnapp

L’attesa è finita, ma non per tutti. Mentre Netflix celebra il ritorno di Stranger Things con la quinta e ultima stagione, sui social network si è accesa una controversia che minaccia di mettere in ombra l’evento televisivo dell’anno. Una campagna di boicottaggio sta prendendo piede online, e al centro della tempesta c’è Noah Schnapp, l’attore che interpreta Will Byers fin dalla prima stagione della serie dei fratelli Duffer. La questione è esplosa con una serie di post su X che accusano Schnapp di aver scherzato con adesivi recanti la scritta “ Zionism is Sexy “. Secondo quanto riportato da alcuni account social, Netflix avrebbe deciso di mantenere l’attore nel cast nonostante le proteste, scatenando l’ira di una parte del pubblico. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Stranger Things 5, è partita la campagna boicottaggio: cosa c’entra Noah Schnapp

