New World chiude | l’autore di Rust vuole salvare il gioco offrendo 25 milioni di dollari ad Amazon

Dopo l’annuncio della chiusura di New World, l’autore di Rust ha proposto di salvare il gioco offrendo 25 milioni di dollari ad Amazon. Questa proposta rappresenta un’idea inaspettata in un momento di incertezza per l’MMO, suscitando discussioni tra la comunità e gli addetti ai lavori. La vicenda evidenzia le sfide e le opportunità nel settore dei giochi online e delle strategie di salvataggio.

La chiusura di New World: Aeternum sembrava segnare definitivamente la fine dell’MMO firmato Amazon Games, ma nelle ultime ore è emersa una proposta tanto sorprendente quanto discussa. Alistair McFarlane, autore di Rust e figura di spicco di Facepunch Studios, ha dichiarato di voler acquistare il gioco offrendo 25 milioni di dollari ad Amazon. Un’uscita che ha immediatamente catturato l’attenzione dell’industria e della community. Il messaggio, pubblicato sui social, è stato accompagnato da una frase netta: “I giochi non dovrebbero mai morire”. Un principio che ha dato il via a un acceso dibattito. 🔗 Leggi su Game-experience.it

New World: 25 milioni di dollari ad Amazon per salvarlo

Recentemente, una dichiarazione semplice ma potente ha attirato l'attenzione: “25 milioni, offerta finale”. Questa frase ha generato molte discussioni, portando a riflettere sulle strategie e le sfide di Amazon. In un contesto di mercato complesso, questa cifra rappresenta un tentativo di salvataggio o un punto di svolta. Analizziamo insieme le implicazioni di questa mossa e cosa potrebbe significare per il futuro dell’azienda.

