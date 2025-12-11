Amazon chiude il contenzioso fiscale in Italia | accordo da 723 milioni di euro
Amazon ha concluso un contenzioso fiscale in Italia con un accordo da 723 milioni di euro, versando questa somma all’Agenzia delle Entrate. La decisione chiude le indagini della Procura di Milano, segnando un importante passo nella definizione delle questioni fiscali del colosso statunitense nel paese.
Il colosso statunitense verserà all’Agenzia delle Entrate 723 milioni di euro, chiudendo le indagini della Procura di Milano. Amazon ha raggiunto un accordo con il fisco italiano per chiudere una lunga e complessa vertenza fiscale, impegnandosi a versare 511 milioni di euro all’Agenzia delle Entrate. A questa cifra si aggiungono 212 milioni di euro già versati nei giorni scorsi da Amazon Logistica e Amazon Italia Transport, per un totale di 723 milioni di euro. Secondo quanto apprende l’ANSA, il colosso statunitense usufruirà anche di meccanismi rateali, come previsto dalla normativa in materia di definizioni fiscali. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
