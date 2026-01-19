Nella serata per la Vanoni la riconciliazione tra Morandi e Iacchetti che nessuno ha notato

Nella serata dedicata a Ornella Vanoni, si è assistito a un momento di riconciliazione tra Gianni Morandi ed Enzo Iacchetti, passato inosservato agli occhi del pubblico. L’evento si è svolto durante “Ornella senza fine”, omaggio di Fabio Fazio in memoria dell’artista milanese, scomparsa a novembre. Un gesto che ha sottolineato il valore della musica e dell’amicizia, senza clamori né enfasi.

Il miracolo di Ornella Vanoni: far riabbracciare Enzo Iacchetti e Gianni Morandi. E' accaduto ieri sera, sul finale di "Ornella senza fine", lo splendido omaggio che Fabio Fazio ha realizzato in memoria dell'artista milanese scomparsa a novembre.Un episodio avvenuto sotto l'occhio delle.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Striscia la notizia torna in prima serata: da Maria De Filippi come inviata alle sei Veline, ecco come sarà - Ecco tutte le novità del programma di Antonio Ricci, in onda per cinque prime serate dal 22 gennaio su Canale 5 ... vanityfair.it

In prima serata domenica 18 gennaio l’omaggio di Fabio Fazio alla “divina” Ornella Vanoni mancata il 21 novembre scorso. In studio, insieme agli artisti e agli amici più cari, anche il figlio Cristiano e i nipoti Matteo e Camilla #ornellavanoni #FabioFazio - facebook.com facebook

"E' una serata che voglio sperare rimarrà nel ricordo di coloro che ci stanno guardando" Fabio ci introduce nella serata dedicata a Ornella Vanoni #OrnellaSenzaFine x.com

