Emily in Paris 5 torna su Netflix con nuove avventure emozionanti e sorprese inattese. La serie, amata per il suo charme parigino, si espande questa volta anche tra le suggestive vie di Venezia, promettendo intrighi, stile e divertimento. Un ritorno imperdibile per i fan che desiderano scoprire cosa riserva il futuro dell’iconica protagonista nel cuore dell’Europa.

© Today.it - Emily in Paris 5: l'errore che nessuno ha notato

Emily in Paris è tornata su Netflix con i nuovi attesissimi episodi della quinta stagione. Nuove avventure per l'americana a Parigi più amata di Netflix che, questa volta, oltre a Roma farà tappa anche a Venezia. Cosa accadrà durante la sua permanenza nella Serenissima ve lo lasciamo scoprire. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Henry muore: l’errore di NCIS notato da Tony e Ziva

Leggi anche: Chivu Inter, la mossa che nessuno ha notato contro il Cagliari: scelte rischiosi, ma vincenti

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Emily in Paris 5 arriva su Netflix, dov’eravamo rimasti con il finale della stagione 4?; Emily in Paris 5, la nuova stagione tra Roma, Parigi e Venezia - il trailer; Uno splendido errore 3, sono finite le riprese: cosa c'è nel futuro di Jackie, Alex e Cole; Samuele Segreto, da Amici a Sandokan con Can Yaman: chi è l'Emilio Salgari della serie Rai.

Emily in Paris 5 tra Roma, Venezia e Parigi: L'ideatore e il cast raccontano la stagione della maturità - Emily in Paris torna con la quinta stagione su Netflix il 18 dicembre: cosa dobbiamo aspettarci ora che la giovane Emily Cooper riparte proprio dall'Italia? comingsoon.it