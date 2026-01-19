A Napoli, alla fermata del bus di Corso Amedeo di Savoia, un uomo di 52 anni, già noto alle forze dell’ordine, ha tentato di rapinare una donna. L’episodio si è concluso con la donna scaraventata a terra. La polizia ha fermato l’uomo, che ora è sotto accusa per tentata rapina.

Il fatto è accaduto a Napoli, alla fermata Corso Amedeo di Savoia, dove un uomo noto alle forze dell'ordine ha tentato di rapinare la donna che è stata scaraventata a terra. Tenta di rapinare una donna alla fermata del bus, a Napoli. Ma le urla dei carabinieri in borghese lo fanno desistere e lo mettono in fuga. Per il rapinatore, 52 anni, già noto alle forze dell'ordine, scattano comunque le manette. E' accaduto ieri pomeriggio. Un uomo è in sella a uno scooter con targa coperta e si avvicina a una donna che sta aspettando l'autobus alla fermata Corso Amedeo di Savoia. In pochi secondi l'individuo tenta di strappare la borsa alla donna. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Napoli, tentata rapina alla fermata del bus: fermato 52enne

Leggi anche: L'accerchiano alla fermata del bus pretendendo il cellulare: un arresto per rapina

Leggi anche: Rapina alla fermata del bus, Meldola Futura attacca: "Le politiche buoniste della sinistra non funzionano"

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Rapina alla fermata dell’autobus a Napoli, donna scaraventata a terra: cosa è successo - Una tentata rapina si è verificata nel pomeriggio di domenica a Napoli, ai danni di una donna di 53 anni, scaraventata a terra con violenza dal malvivente, poi raggiunto e bloccato dalle forze dell’or ... msn.com