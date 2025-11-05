Rapina alla fermata del bus Meldola Futura attacca | Le politiche buoniste della sinistra non funzionano
“Le politiche buoniste della sinistra non funzionano”. Così Lara Bruno, coordinatrice di Fratelli d’Italia Meldola e capogruppo di Meldola Futura, commenta l'aggressione subità lunedì da una donna alla fermata dell'autobus, con l'individuazione da parte dei carabinieri dei presunti responsabili. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
