Nella serata di ieri, a Napoli, un uomo di 29 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver speronato le volanti e scatenato un inseguimento. Il soggetto, noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato fermato con l’accusa di lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. L’episodio ha generato momenti di tensione, conclusisi con l’arresto dell’individuo.

Nella serata di ieri la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 29 anni, napoletano e con precedenti di polizia, anche specifici, per i reati di lesioni, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato di beni della Pubblica Amministrazione. L’uomo è stato inoltre denunciato per il rifiuto di sottoporsi all’alcol test. L’episodio si è verificato nel corso di un servizio di controllo del territorio svolto dagli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra. In via Camillo De Meis, i poliziotti hanno notato un’auto in sosta con un uomo a bordo che, alla vista della volante, ha improvvisamente speronato il veicolo di servizio, tentando di fuggire nonostante l’alt intimato. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, sperona le volanti e scatena il caos: inseguimento da film, arrestato 29enne

