Un giovane di 22 anni è stato arrestato a Napoli dopo aver speronato un motociclista della Polizia locale durante un tentativo di fuga. L’episodio è avvenuto mentre l’uomo, sorpreso a usare il cellulare alla guida, ha cercato di evitare il controllo. L’incidente ha causato la caduta di uno degli agenti, che è rimasto coinvolto nell’inseguimento.

Per sfuggire al controllo della Polizia locale, che lo aveva sorpreso al cellulare mentre era alla guida della sua auto, ha accelerato bruscamente speronando e facendo cadere uno degli agenti motociclisti durante l’inseguimento. È successo a Napoli nel pomeriggio dello scorso 8 gennaio. Dopo 24 ore il giovane, un 22enne di Arzano (Napoli), è stato individuato e fermato. La dinamica. Teatro dell’accaduto piazza Bovio, nel centro di Napoli, dove intorno alle 16 dell’8 gennaio una pattuglia di motociclisti della Polizia Locale ha intimato l’alt a un’Audi dopo aver sorpreso il conducente intento a utilizzare il cellulare durante la guida. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Napoli, sperona motociclista della Polizia locale durante inseguimento: arrestato 22enne

