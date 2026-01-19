Napoli comunica che Rrahmani e Politano sono risultati positivi a lesioni muscolari, con un rientro previsto non prima di inizio febbraio. Per il tecnico Conte, sono otto i giocatori indisponibili al momento, influenzando le scelte in vista delle prossime partite. La situazione richiederà attenzione durante il recupero e la gestione delle risorse disponibili.

La lista degli indisponibili del Napoli continua ad allungarsi. I timori sono stati confermati dagli esami che sono stati svolti al Pineta Grande Hospital, sia per Matteo Politano che per Amir Rrahmani si tratta di una lesione muscolare. Per Politano il problema è localizzato al muscolo semimembranoso della coscia destra, mentre il difensore è stato fermato da un infortunio al gluteo sinistro. I due giocatori avevano accusato un fastidio durante la partita col Sassuolo. La società ha fatto sapere, attraverso un comunicato ufficiale, che hanno già avviato l’iter riabilitativo. Con ogni probabilità salteranno le partite con Copenhagen, Juventus, Chelsea e Fiorentina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Napoli ecco gli esami di Rrahmani e Politano: per entrambi c'è lesione muscolare

