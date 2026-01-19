Infortuni Napoli l’esito degli esami per Rrahmani e Politano | doppia lesione!

Gli esami medici di Rrahmani e Politano hanno evidenziato una doppia lesione, rappresentando una difficile sfida per il Napoli di Antonio Conte. Gli infortuni stanno influenzando negativamente la rosa e le strategie del team in vista delle prossime gare stagionali. La gestione di questi infortuni sarà fondamentale per mantenere la competitività del club nelle prossime settimane.

Napoli, l’esito degli esami per gli infortuni di Politano e Rrahmani

Il Napoli ha annunciato i risultati degli esami relativi agli infortuni di Matteo Politano e Amir Rrahmani. Le valutazioni medico-sportive forniranno indicazioni sulle tempistiche di recupero e sulle eventuali terapie necessarie. La squadra dovrà ora valutare le strategie da adottare per mantenere la rosa competitiva durante il periodo di assenza dei giocatori.

Infortunati Napoli: l’esito degli esami di Rrahmani e Politano. Le loro condizioni verso Copenaghen e Juventus

Infortunati Napoli: sono stati resi noti gli esiti degli esami medici di Rrahmani e Politano. Le loro condizioni attuali influenzeranno le scelte in vista delle prossime sfide contro Copenaghen e Juventus. Dopo la vittoria contro il Sassuolo, il club si concentra sulla gestione degli infortuni per garantire la migliore disponibilità possibile.

