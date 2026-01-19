Musica negli ospedali | la rassegna entra nel vivo con il Mito di Orfeo

Da leccotoday.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La rassegna “Musica negli ospedali” prosegue con il concerto dedicato al Mito di Orfeo, dopo il successo dell’evento a Lecco presso l’ospedale Manzoni. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’ospedale Alessandro Manzoni, offre momenti di ascolto e conforto ai pazienti del dipartimento oncologico dell’Asst lecchese, contribuendo a creare un ambiente più accogliente e umano attraverso la musica.

Dopo il successo del primo appuntamento prenatalizio a Lecco nella Cappella dell’ospedale Manzoni, prosegue il progetto “Musica negli ospedali”, rassegna di concerti in collaborazione con l’ospedale Alessandro Manzoni di Lecco dedicata ai pazienti del dipartimento oncologico dell'Asst lecchese e.🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

Roccabascerana, “Illumina la notte”: la rassegna natalizia entra nel vivo nel segno di Antonio PrincipeRoccabascerana si accende di magia con “Illumina la notte”, la rassegna natalizia che anima il paese fino al 17 gennaio.

Leggi anche: "Incroci in musica" entra nel vivo con tre nuovi concerti

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

musica ospedaliMusica negli ospedali: la rassegna entra nel vivo con il Mito di Orfeo - Il mito racconta di Orfeo, poeta e musico straordinario, capace con il suo canto di commuovere uomini, animali e persino le divinità. leccotoday.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.