Roccabascerana Illumina la notte | la rassegna natalizia entra nel vivo nel segno di Antonio Principe

Roccabascerana si accende di magia con “Illumina la notte”, la rassegna natalizia che anima il paese fino al 17 gennaio. Tra concerti, spettacoli e iniziative per tutte le età, il calendario propone momenti di festa e memoria, con un omaggio speciale ad Antonio Principe. Un inno alla convivialità e alla tradizione, che trasforma le strade e le piazze in un incantevole scenario natalizio.

© Puntomagazine.it - Roccabascerana, “Illumina la notte”: la rassegna natalizia entra nel vivo nel segno di Antonio Principe Concerti, spettacoli e iniziative per grandi e piccoli: il cartellone natalizio anima il paese fino al 17 gennaio con eventi diffusi e un concerto in memoria di Antonio Principe. Entra nel vivo a Roccabascerana Illumina la notte, la rassegna natalizia promossa dal Comune di Roccabascerana con il contributo della Pro Loco Roccabascerana, del Forum dei Giovani e della cooperativa Marinella, con appuntamenti diffusi tra il Centro arte e cultura Cassano Caudino, le chiese e gli spazi pubblici del paese. Il programma prevede oggi, alle ore 17 al Centro arte e cultura Cassano Caudino, il Concerto di Natale a cura delle classi della scuola primaria di Roccabascerana (I. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it Leggi anche: “Illumina il Borgo”: dal 5 dicembre l’atmosfera natalizia entra nel vivo a Villafrati Leggi anche: Atletica, Iliass Aouani illumina il cast della Cinque Mulini. Entra nel vivo la stagione europea del cross Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Illumina la Notte: a Roccabascerana il Natale si accende di spettacolo e cultura. Roccabascerana, “Illumina la notte”: la rassegna natalizia entra nel vivo nel segno di Antonio Principe - Entra nel vivo a Roccabascerana Illumina la notte, la rassegna natalizia promossa dal Comune di Roccabascerana con il contributo della Pro Loco Roccabascerana, del Forum dei Giovani e della cooperativ ... irpinianews.it

Roccabascerana (AV), “Illumina la notte” - Entra nel vivo a Roccabascerana Illumina la notte, la rassegna natalizia promossa dal Comune di Roccabascerana con il contributo della Pro Loco Roccabascerana, del Forum dei Giovani e della ... irpinia24.it

«Illumina la notte», la sedicesima edizione del Natale in Valle Caudina - Sedicesima edizione di “Illumina la notte” programma di iniziative sul Natale dei comuni di San Martino Valle Caudina, Rotondi, Roccabascerana, Pannarano, Cervinara e Montesarchio. ilmattino.it

ILLUMINA LA NOTTE – Roccabascerana (AV) Un calendario di appuntamenti che attraversa le feste e coinvolge tutta la comunità. Musica, spettacoli, tradizioni, attività per grandi e piccoli. Un programma pensato per partecipare, incontrarsi, vivere il Nata - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.