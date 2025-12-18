Roccabascerana Illumina la notte | la rassegna natalizia entra nel vivo nel segno di Antonio Principe

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roccabascerana si accende di magia con “Illumina la notte”, la rassegna natalizia che anima il paese fino al 17 gennaio. Tra concerti, spettacoli e iniziative per tutte le età, il calendario propone momenti di festa e memoria, con un omaggio speciale ad Antonio Principe. Un inno alla convivialità e alla tradizione, che trasforma le strade e le piazze in un incantevole scenario natalizio.

roccabascerana illumina la notte la rassegna natalizia entra nel vivo nel segno di antonio principe

© Puntomagazine.it - Roccabascerana, “Illumina la notte”: la rassegna natalizia entra nel vivo nel segno di Antonio Principe

Concerti, spettacoli e iniziative per grandi e piccoli: il cartellone natalizio anima il paese fino al 17 gennaio con eventi diffusi e un concerto in memoria di Antonio Principe. Entra nel vivo a Roccabascerana Illumina la notte, la rassegna natalizia promossa dal Comune di Roccabascerana con il contributo della Pro Loco Roccabascerana, del Forum dei Giovani e della cooperativa Marinella, con appuntamenti diffusi tra il Centro arte e cultura Cassano Caudino, le chiese e gli spazi pubblici del paese. Il programma prevede oggi, alle ore 17 al Centro arte e cultura Cassano Caudino, il Concerto di Natale a cura delle classi della scuola primaria di Roccabascerana (I. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Leggi anche: “Illumina il Borgo”: dal 5 dicembre l’atmosfera natalizia entra nel vivo a Villafrati

Leggi anche: Atletica, Iliass Aouani illumina il cast della Cinque Mulini. Entra nel vivo la stagione europea del cross

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Illumina la Notte: a Roccabascerana il Natale si accende di spettacolo e cultura.

roccabascerana illumina notte rassegnaRoccabascerana, “Illumina la notte”: la rassegna natalizia entra nel vivo nel segno di Antonio Principe - Entra nel vivo a Roccabascerana Illumina la notte, la rassegna natalizia promossa dal Comune di Roccabascerana con il contributo della Pro Loco Roccabascerana, del Forum dei Giovani e della cooperativ ... irpinianews.it

roccabascerana illumina notte rassegnaRoccabascerana (AV), “Illumina la notte” - Entra nel vivo a Roccabascerana Illumina la notte, la rassegna natalizia promossa dal Comune di Roccabascerana con il contributo della Pro Loco Roccabascerana, del Forum dei Giovani e della ... irpinia24.it

«Illumina la notte», la sedicesima edizione del Natale in Valle Caudina - Sedicesima edizione di “Illumina la notte” programma di iniziative sul Natale dei comuni di San Martino Valle Caudina, Rotondi, Roccabascerana, Pannarano, Cervinara e Montesarchio. ilmattino.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.