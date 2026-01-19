Morto Ralph Towner maestro del jazz e fondatore degli Oregon che visse a Palermo
È deceduto ieri a Roma Ralph Towner, noto chitarrista, compositore e polistrumentista statunitense di 85 anni. Fondatore degli Oregon e figura di rilievo nel jazz, Towner ha trascorso parte della sua vita a Palermo, contribuendo in modo significativo alla musica internazionale. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il panorama musicale.
È morto ieri a Roma, all'età di 85 anni, Ralph Towner, chitarrista, compositore e polistrumentista statunitense di fama internazionale. Da oltre vent'anni residente in Italia, prima a Palermo e poi a Roma, Towner vantava una carriera lunga più di cinquant'anni, caratterizzata da innovazione.🔗 Leggi su Palermotoday.it
