Morto Ralph Towner maestro del jazz e fondatore degli Oregon che visse a Palermo

È deceduto ieri a Roma Ralph Towner, noto chitarrista, compositore e polistrumentista statunitense di 85 anni. Fondatore degli Oregon e figura di rilievo nel jazz, Towner ha trascorso parte della sua vita a Palermo, contribuendo in modo significativo alla musica internazionale. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il panorama musicale.

Siamo profondamente addolorati dalla notizia che il chitarrista e compositore Ralph Towner è morto a Roma all'età di 85 anni. Editore David R. Adler ha recensito il concerto solista di Towner alla Zankel Hall nel 2006, uno spettacolo presentato dal JVC Jazz F - facebook.com facebook

Morto a Roma Ralph Towner. Compositore e polistrumentista americano #RalphTowner, maestro della chitarra classica a 12 cordee innovativo musicista jazz, da qualche anno si era trasferito nella capitale italiana. Il primo marzo avrebbe compiuto 86 anni. x.com

