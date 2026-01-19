Morto Ralph Towner maestro del jazz e fondatore degli Oregon che visse a Palermo

Da palermotoday.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È deceduto ieri a Roma Ralph Towner, noto chitarrista, compositore e polistrumentista statunitense di 85 anni. Fondatore degli Oregon e figura di rilievo nel jazz, Towner ha trascorso parte della sua vita a Palermo, contribuendo in modo significativo alla musica internazionale. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il panorama musicale.

È morto ieri a Roma, all'età di 85 anni, Ralph Towner, chitarrista, compositore e polistrumentista statunitense di fama internazionale. Da oltre vent'anni residente in Italia, prima a Palermo e poi a Roma, Towner vantava una carriera lunga più di cinquant'anni, caratterizzata da innovazione.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Leggi anche: È morto Guido Di Leone, il chitarrista jazz e fondatore de Il Pentagramma aveva 61 anni

Leggi anche: Un Grammy illumina Palermo: Nicole Zuraitis apre la 52esima stagione “Brass in Jazz” con l’Orchestra Jazz Siciliana

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

morto ralph towner maestroRalph Towner è morto a Roma. Addio al maestro del jazz - È morto a Roma il compositore e polistrumentista americano Ralph Towner, maestro della chitarra classica a 12 corde e innovativo musicista jazz che da qualche anno si era trasferito nella capita ... msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.