Morto improvvisamente il noto gioielliere Antonio Pezzuto

È morto improvvisamente Antonio Pezzuto, noto gioielliere di 56 anni di Marano di Napoli. Figura riconosciuta nel settore orafo, Pezzuto era parte di una famiglia storicamente radicata nella lavorazione dei metalli preziosi. La sua scomparsa, avvenuta nella sua abitazione, ha suscitato cordoglio tra la comunità locale e gli operatori del settore. La notizia ha generato grande tristezza tra amici e colleghi.

Lutto a Marano di Napoli per la morte di Antonio Pezzuto. Il noto gioielliere, 56 anni, appartenente a una famiglia di orafi molto conosciuta in tutta l'area a nord di Napoli e storicamente radicata in città, è stato trovato senza vita nella sua abitazione.

Roma piange la scomparsa del rinomato chirurgo Dott. Carlo Di Martino, morto improvvisamente all'età di 87 anni nella sua abitazione in zona Tuscolana. Figura stimata e apprezzata, lascia un vuoto profondo nella comunità e nel mondo della medicina romana. La sua memoria resterà vivida attraverso il suo impegno e la sua dedizione.

Un cavallo è morto il 6 gennaio 2026 durante la Cavalcata dei Re Magi a Nocera Inferiore. L'animale, costretto a trainare una carrozza su strada asfaltata, si è accasciato improvvisamente nel pieno del corteo ed è deceduto davanti ai presenti.

