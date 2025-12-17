Roma Il noto chirurgo Dott Carlo Di Martino ci lasciati improvvisamente all’età di 87 anni Si è spento nella sua abitazione in zona Tuscolana
Roma piange la scomparsa del rinomato chirurgo Dott. Carlo Di Martino, morto improvvisamente all’età di 87 anni nella sua abitazione in zona Tuscolana. Figura stimata e apprezzata, lascia un vuoto profondo nella comunità e nel mondo della medicina romana. La sua memoria resterà vivida attraverso il suo impegno e la sua dedizione.
Cronache Cittadine ROMA – Si è spento nei giorni scorsi, improvvisamente, all'età di 87 anni nella sua abitazione in zona Tuscolana
