Chirurgo dimentica una pinza di 14 cm nel corpo della paziente dopo l’operazione Lei lo scopre dopo 5 mesi | Farò causa
Cinque mesi di dolore, visite, sospetti e risposte che non arrivavano. Poi, la scoperta che ha dell’incredibile, una pinza chirurgica lunga 14 centimetri dimenticata sotto la pelle dopo un intervento di addominoplastica. È l’incubo di Giusy Abruzzo, una donna di 42 anni residente a Modena, che si è vista restituire la serenità solo lo scorso 28 novembre, quando i medici dell’ospedale di Sassuolo hanno rimosso il corpo estraneo che la stava facendo soffrire da mesi. Un intervento necessario, che l’ha salvata da complicazioni potenzialmente molto gravi e ha messo fine a un incubo iniziato ben prima della scoperta, tra dolori inspiegabili e diagnosi che sembravano non cogliere il punto. 🔗 Leggi su Open.online
