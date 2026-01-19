Mortalità per tumore destinata a calare | la ricerca che dà speranza

Le recenti analisi indicano un miglioramento nelle statistiche sulla mortalità causata dai tumori in Europa. Per il 2026 si prevede una riduzione dei decessi, con tassi più bassi rispetto al periodo 2020-2022. In particolare, si stimano 114 decessi ogni 100.000 uomini e 74,7 ogni 100.000 donne, segnando un progresso importante nella lotta contro il cancro.

Dati incoraggianti dalla lotta al tumore. Nel 2026 i tassi di mortalità sono destinati ad abbassarsi: nell’Unione europea si registreranno 114 decessi ogni 100mila uomini e 74,7 per 100mila donne, con un calo rispettivamente del 7,8% e del 5,9% rispetto al 2020-22. In totale, sono attesi 1,23 milioni di decessi. Positive, in particolare, le previsioni per il tumore del polmone nelle donne: i tassi di mortalità si attesteranno intorno ai 12,5 decessi per 100mila, -5% rispetto al 2020-22. Le stime provengono dalla ricerca coordinata dall’ Università Statale di Milano, in collaborazione con le università di Bologna e Parma. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Tumore al polmone: primi segnali di calo della mortalità femminile in Europa

Uno studio dell’Università Statale di Milano evidenzia un lieve calo della mortalità femminile per tumore al polmone in Europa, stimato intorno al 5% entro il 2026. Il miglioramento si attribuisce principalmente alle politiche di contrasto al fumo, che contribuiscono a ridurre i rischi associati a questa malattia. Questi dati rappresentano un passo avanti nella lotta contro il cancro ai polmoni, evidenziando l’importanza delle strategie di prevenzione.

