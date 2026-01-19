Tumore al polmone | primi segnali di calo della mortalità femminile in Europa

Uno studio dell’Università Statale di Milano evidenzia un lieve calo della mortalità femminile per tumore al polmone in Europa, stimato intorno al 5% entro il 2026. Il miglioramento si attribuisce principalmente alle politiche di contrasto al fumo, che contribuiscono a ridurre i rischi associati a questa malattia. Questi dati rappresentano un passo avanti nella lotta contro il cancro ai polmoni, evidenziando l’importanza delle strategie di prevenzione.

Lo studio coordinato dall’Università Statale di Milano stima un calo del 5% entro il 2026, grazie soprattutto alle politiche di contrasto al fumo.. Dopo oltre venticinque anni di crescita costante, i tassi di mortalità per tumore del polmone tra le donne nei Paesi dell’Unione europea mostrano finalmente i primi segnali di miglioramento. Secondo uno studio pubblicato sugli Annals of Oncology, si osserva una riduzione di circa il 5% rispetto al triennio 2020-2022. Il Regno Unito è il primo Paese europeo ad aver registrato questo andamento favorevole già da diversi anni, pur mantenendo livelli complessivi di mortalità femminile ancora superiori alla media dell’UE. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In Europa, la mortalità per tumori è in diminuzione, evidenziando progressi nelle strategie di prevenzione e cura. Tuttavia, il cancro del polmone rappresenta ancora una sfida significativa, anche tra le donne. Nel 2026, si prevede che circa 1.230.000 persone perderanno la vita a causa di questa malattia nell’Unione europea. È importante continuare a investire in ricerca e prevenzione per ridurre ulteriormente l’impatto di questa patologia.

