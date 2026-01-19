Morcone | i Carabinieri smascherano una rete di raggiri

I Carabinieri di Morcone hanno condotto un'indagine dettagliata che ha portato alla scoperta di una rete di raggiri che aveva coinvolto diversi cittadini, creando preoccupazione tra la popolazione. L’attività, svolta con attenzione e professionalità, ha permesso di identificare i responsabili e di chiarire le dinamiche delle truffe. Questa operazione contribuisce a rafforzare la sicurezza e la fiducia nella comunità locale.

Tempo di lettura: 2 minuti I Carabinieri della Stazione di Morcone, sviluppando articolata attività di indagine, hanno fatto luce su una serie di episodi delittuosi che avevano generato forte preoccupazione nella comunità locale. L’operazione ha portato all’identificazione e alla denuncia in stato di libertà di diversi soggetti ritenuti responsabili di truffe aggravate, perpetrate sia con metodi tradizionali che attraverso piattaforme digitali. Le indagini sono scattate a seguito di alcune denunce presentate da cittadini residenti nel comune dell’alto Sannio. Gli accertamenti condotti dai militari hanno permesso di ricostruire diversi schemi criminali: • Truffe Online: In alcuni casi, i malviventi avevano messo in vendita su noti portali di ecommerce ricambi auto e autovetture a prezzi vantaggiosi, sparendo nel nulla dopo aver ricevuto i pagamenti tramite ricariche di carte prepagate. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Morcone: i Carabinieri smascherano una rete di raggiri Leggi anche: Motore d’auto "garantito", ma è una truffa: Carabinieri smascherano il presunto responsabile Leggi anche: Morcone: Carabinieri denunciano 3 persone per tentato furto Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Cocaina venduta in edicola: i carabinieri smascherano il giro di spaccio tra riviste e giornali. Arrestato un 45enne - Con un'indagine "alla vecchia maniera", nata in strada e sviluppata attraverso informatori del paese i carabinieri hanno stroncato un fitto giro di spaccio di cocaina che animava la frazione ... ilgazzettino.it La locale stazione Carabinieri ci informa che da stamattina sul territorio comunale sono in atto dei tentativi di truffe telefoniche ai danni specialmente di persone anziane con le solite modalità (finti incidenti, carabinieri, avvocati,ecc). Si consiglia di contattare su facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.