Mlacic si allontana dall’Inter, con la decisione ormai presa e la concorrenza di Como e Udinese che si intensifica. La trattativa sembra ormai sfumata, rendendo più difficile un possibile trasferimento in Serie A. La situazione si evolve rapidamente, e per l’Inter rimane da valutare eventuali alternative o sviluppi futuri.

Inter News 24 Mlacic si allontana in maniera quasi definitiva dall’Inter: trattativa praticamente saltata con Como e Udinese in forte pressing. Sembrava un’operazione ormai in dirittura d’arrivo nel mercato dell’Inter, ma il futuro di Mlacic si allontana drasticamente da Milano. Secondo quanto rivelato dal giornalista Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, la trattativa che avrebbe dovuto portare il promettente difensore croato alla corte di Cristian Chivu ha subito una brusca frenata, rischiando di naufragare definitivamente. I motivi della rottura. Dietro quello che sembra un vero e proprio “no” all’Inter, ci sono diverse variabili che hanno cambiato le carte in tavola nelle ultime ore: Dubbi sul progetto: A sorpresa, Mlacic non sarebbe convinto del percorso di crescita proposto dal club nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mlacic gela Ausilio: decisione ormai presa e concorrenza in forte aumento. Può arrivare lo stesso in Serie A

