Mister Fogg, il rum-bomba di Planteray, si distingue per la sua qualità e originalità. Prodotto con cura e passione, rappresenta un esempio di eccellenza nel panorama degli spirits italiani. La sua storia si lega a un'attenzione particolare ai dettagli, offrendo un’esperienza autentica e raffinata a ogni sorso. Scopri il carattere unico di Mister Fogg, un rum che unisce tradizione e originalità in una bottiglia.

Anche i rum, come i cantanti, ogni tanto cambiano nome. Per esempio, a metà degli anni '90 Prince entrò in polemica con la sua casa discografica e iniziò a farsi chiamare Joey Coco, Jamie Starr, Alexander Nevermind, Cristopher, TAFKAP «L'Artista Precedentemente Conosciuto Come Prince» e poi semplicemente The Artist. Ecco, Plateray ha seguito (più in breve) questo iter. Ovvero, prima è diventato famoso come rum Plantation; poi, complice il fastidio generale e post-coloniale per il termine «piantagione», ha scelto il nome Planteray. Rimanendo la stessa cosa: ovvero il principale brand di rum internazionali invecchiati in Europa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

