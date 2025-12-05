mister fogg early childhood

Il nome ispira simpatia e diventa ancora più coinvolgente quando si trasforma in un luogo quotidiano e vissuto: è una scuola d’inglese per bambini dai 30 mesi ai 6 anni, oltre che una scuola dell’infanzia in cui lo sviluppo globale di ogni bimbo è al centro. L’istituto integra il Reggio Children Approach, noto in tutto il mondo, con la disponibilità di un corpo docente aperto alla multiculturalità e alla socializzazione, basi fondamentali per un bilinguismo autentico. Scegliere Mister Fogg significa offrire a ogni bambino un ambiente sereno, ricco di stimoli e opportunità di crescita condivisa, dove ogni esperienza diventa un passo prezioso nel percorso verso il futuro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

