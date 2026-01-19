mirano a portare alla luce legami nascosti spiega selene calloni williams

Selene Calloni Williams esplora come le costellazioni familiari, adottando un metodo immaginale, rendano visibile ciò che spesso resta invisibile: i legami nascosti e le forze invisibili che influenzano il nostro essere. Attraverso questa prospettiva, si può comprendere meglio l’origine delle dinamiche personali e familiari, portando alla luce connessioni inconsce e presenti senza che ne siamo consapevoli.

Come le costellazioni familiari ad approccio immaginale rendono visibile l'invisibile che ci muove. Ci sono forze che ci abitano senza che ce ne accorgiamo. Sono memorie, immagini, ferite, talenti, passi interrotti e promesse non mantenute che provengono da coloro che sono venuti prima di noi. Non si vedono, non hanno voce, ma ci guidano ogni giorno attraverso emozioni improvvise, scelte incomprensibili o intuizioni che sembrano arrivare da altrove. Le costellazioni familiari ad approccio immaginale, nella loro versione tradizionale, mirano a portare alla luce questi legami nascosti. Perché compiono un passo ulteriore: non si limitano a raccontare ciò che è accaduto, ma incontrano l'anima delle immagini, il loro linguaggio simbolico, i loro archetipi, le loro ombre luminose.

