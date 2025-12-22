C ome il Ma, lo spazio vuoto tra le cose, diventa dimora dello spirito. C’è un luogo invisibile che abita ogni casa. Non è un mobile, non è un angolo scenografico, non è una stanza. È ciò che resta quando tutto il resto tace: il Ma, lo spazio vuoto tra le cose. Ma oltre la semplicità dell’ordine, esiste una dimensione più sottile, più arcaica, che appartiene alla spiritualità giapponese e alla visione estetica che ho raccontato nel mio libro “Wabi Sabi, la bellezza della vita imperfetta”. Qui, il Ma non è solo assenza: è presenza pura, un varco, un intervallo che permette allo spirito di manifestarsi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - È ciò che resta quando tutto il resto tace, spiega Selene Calloni Williams

Leggi anche: Selene Calloni Williams spiega che il corpo è un vero e proprio oracolo

Leggi anche: Per Selene Calloni Williams è una forza archetipica che ci porta un messaggio

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La disuguaglianza di reddito resta un problema persistente in tutto il mondo. Ma come si confrontano i redditi più alti a livello globale x.com

#AlmanaccoCnr Quel che resta dei ricordi Non tutto quello che viviamo e ci capita rimane in maniera identica nel nostro cervello, alcune cose permangono a lungo, altre invece si perdono. Le cause per cui questo si verifica sono molte e differenti, come spieg - facebook.com facebook