Durante la Milano Fashion Week, numerose celebrità, tra cui Ricky Martin ed Ed Westwick, hanno partecipato alla sfilata FallWinter 2026-27 di Armani. L'evento ha confermato il ruolo di Milano come capitale della moda, sottolineando l'importanza di questa manifestazione nel panorama internazionale. Artisti e star si sono riuniti nel front row per celebrare il prestigio del marchio e l’evoluzione delle tendenze moda per la prossima stagione.

Milano Fashion Week, da Ricky Martin a Ed Westwick, il front row della sfilata FallWinter 2026-27 si trasforma in un. Milano Fashion Week, da Ricky Martin a Ed Westwick, il front row della sfilata FallWinter 2026-27 si trasforma in un red carpet leggendario Milano si ferma. Non è solo una questione di calendario, è un battito cardiaco collettivo. La sfilata Uomo FallWinter 2026-2027 segna un passaggio d’epoca: è la prima collezione firmata interamente da Leo Dell’Orco, braccio destro di Giorgio Armani sin dai tardi anni Settanta e oggi custode di un’eredità immensa dopo la scomparsa del Maestro lo scorso settembre. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Milano Fashion Week: il re del pop Ricky Martin e le star celebrano il mito di Armani

Emporio Armani alla Milano Fashion Week: Pellegrini, Magnini e Palmas tra passerelle e partyDurante la Milano Fashion Week AutunnoInverno 202627, Emporio Armani ha presentato le sue nuove collezioni, attirando l’attenzione di ospiti italiani e internazionali.

La prima sfilata firmata Leo Dell’Orco e l’omaggio a Re Giorgio di Ricky Martin, Gianni Morandi e Hudson Williams: “Armani sarà eterno”La Fashion Week di Milano si conclude con un omaggio a Giorgio Armani, figura simbolo del settore, e presenta la prima sfilata firmata Leo Dell’Orco.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Heated Rivalry conquista la Milano Fashion Week tra sfilate, debutti e assenze che fanno rumore - Hudson Williams apre la sfilata di DSquared2 mentre la partecipazione, inizialmente confermata e poi smentita, di Connor Storrie fa il giro dei social. panorama.it