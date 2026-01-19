Si è girato Füllkrug | le reazioni social a Milan-Lecce

Dopo la vittoria del Milan contro il Lecce, i social si sono riempiti di commenti e reazioni. La partita è risultata decisiva per mantenere il ritmo dell’Inter e continuare a inseguire il sogno scudetto. Analizziamo i principali commenti degli utenti e le impressioni condivise sui social, in un contesto di grande attenzione e coinvolgimento attorno alla squadra rossonera.

Il Milan vince una partita fondamentale per tenere il passo dell’Inter e restare nel vivo della corsa scudetto. Contro il Lecce la decide il colpo di testa di Niclas Füllkrug, alla prima rete in rossonero. Il tedesco fa impazzire il popolo milanista sul web: queste le reazioni social a Milan-Lecce. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - “Si è girato Füllkrug”: le reazioni social a Milan-Lecce Milan-Lecce 1-0, le pagelle: Fullkrug (7) decisivo col primo gol in Serie A, Saelemaekers (7) assist perfetto, Leao (5,5) non si vede

Il Milan ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro il Lecce, con un gol di Fullkrug che ha fatto la differenza. La partita ha visto ottime prestazioni da parte di alcuni giocatori, come Saelemaekers, autore di un assist preciso, e Leao, che ha avuto un rendimento meno incisivo. Un risultato che conferma la determinazione della squadra, mantenendo il suo stile di gioco compatto e concreto. Leggi anche: “Gol Zaccagni? Scudetto Milan” e quante critiche a Leao: le reazioni social a Lazio-Milan

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.