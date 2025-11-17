Cagliari Zappa | Orgoglioso delle 200 presenze con questa maglia Sul Milan dico solo una cosa

Cagliari, Zappa ha parlato in esclusiva a ‘La Nuova Sardegna’ affrontando diversi temi fra cui anche il possibile passaggio al Milan. Gabriele Zappa è ormai un veterano del Cagliari. E il giocatore ha parlato in esclusiva ai microfoni de La Nuova Sardegna. 200 PRESENZE – «Ne vado orgoglioso. Penso a cinque anni fa quando arrivai qui . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Cagliari, Zappa: «Orgoglioso delle 200 presenze con questa maglia. Sul Milan dico solo una cosa»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Dopo aver raggiunto due leggende come Pulga e Longobucco, Gabriele Zappa sta per raggiungere le 200 presenze con il Cagliari. #radiolina #gabrielezappa #cagliaricalcio - facebook.com Vai su Facebook

#Cagliari XI :Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Prati, Folorunsho, Gaetano; Palestra, Sebastiano Esposito, Felici. #ComoCagliari #SerieA Vai su X

Zappa: «Spero di festeggiare le 200 presenze con una vittoria. Caprile premiato per il suo rendimento e sul Milan…» - Gabriele Zappa, difensore del Cagliari, si è raccontato in una lunghissima intervista in esclusiva trattando diverse tematiche: le sue parole Gabriele Zappa, leader e difensore del Cagliari, si è racc ... Lo riporta cagliarinews24.com

Il Cagliari celebra le 200 presenze in rossoblù di Deiola: donata una maglia da Giulini - Con la presenza messa a referto nell'ultima gara prima della pausa contro la Fiorentina, il centrocampista dei rossoblù - Segnala tuttomercatoweb.com

Cagliari, Zappa e la promessa ai tifosi: "Con il Napoli daremo tutto, vogliamo vincere" - Durante la visita del Cagliari a bordo della storica nave scuola Amerigo Vespucci, ormeggiata al Molo Ichnusa, Gabriele Zappa ha parlato ai microfoni della stampa, soffermandosi sulla salvezza ... Scrive corrieredellosport.it