Meteo in Italia | allarme della protezione civile per il passaggio del ciclone Harry

Il maltempo previsto per oggi e domani interessa l’Italia, con condizioni meteo avverse in particolare al Sud e nelle Isole maggiori. La protezione civile ha emesso l’allarme a causa del passaggio del ciclone Harry, che porterà intense piogge e venti forti. È importante monitorare gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza.

Oggi e domani saranno giornate difficili sotto il profilo del meteo. Stando alle ultime previsioni, l’Italia sarà attraversata da un’ondata di maltempo eccezionale, con piogge intense, forti venti e condizioni da attenzionare soprattutto al Sud e nelle Isole maggiori dove, questo è il timore, si potrebbero verificare forti disagi. Come sempre avviene in questi casi, la situazione viene costantemente monitorata dalla Protezione Civile. Proprio dopo attente valutazioni, con le previsioni meteo in continuo aggiornamento, sono già state diramate diverse allerte per via dei fenomeni fenomeni meteorologici attesi in questo inizio di settimana. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Il ciclone Harry sferza il Sud Italia: venti a 120 Km/h, allerta della Protezione Civile

Il ciclone Harry sta causando forti venti e condizioni meteorologiche avverse nel Sud Italia. Con raffiche fino a 120 kmh, la Protezione Civile ha emesso un’allerta per le regioni di Sardegna, Sicilia e Calabria, le più colpite. La perturbazione, originatasi nei pressi della Tunisia, rappresenta una fase critica del maltempo, che richiede attenzione e precauzione per garantire la sicurezza delle popolazioni interessate.

Ciclone Harry, la Sicilia nella fase più delicata: attenzione massima e i consigli della Protezione civile

Il ciclone Harry sta interessando la Sicilia, in particolare la parte orientale, richiedendo attenzione e precauzione. Le condizioni meteorologiche sono in peggioramento e la Protezione civile ha diffuso indicazioni utili per affrontare questa fase delicata. È importante seguire le direttive ufficiali e adottare comportamenti responsabili per garantire la sicurezza di tutti durante questa emergenza.

