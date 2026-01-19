Menaggio | riparte il Cine d’autore del giovedì sera tra proiezioni e la nuova serie di incontri di approfondimento
A Menaggio riprende il tradizionale appuntamento settimanale con il cinema d’autore, che si svolge il giovedì sera al CineLario. Dal 15 gennaio alle ore 21, prende il via la seconda parte della rassegna, arricchita da proiezioni e incontri di approfondimento. Un’occasione per apprezzare film selezionati e condividere riflessioni, in un contesto tranquillo e dedicato alla cultura cinematografica.
Il 15 gennaio alle ore 21, al CineLario di Menaggio, ha preso il via la seconda parte (Il secondo tempo, ndr) della rassegna cinematografica d’autore del giovedì. Il fitto calendario, che prevede quattordici proiezioni tra gennaio e aprile, si è aperto con Cinque Secondi di Paolo Virzì. Sempre un.🔗 Leggi su Quicomo.it
