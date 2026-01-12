I giovedì sera del ciclo Il Cinema d' Autore | film internazionali con aperitivo

Giovedì 15 gennaio parte il secondo ciclo di proiezioni de “Il Cinema d’autore”, l’appuntamento settimanale del giovedì sera in programma fino al 30 maggio curato da Multiplex Giometti che porta sul grande schermo opere capaci di spaziare tra generi diversi e linguaggi originali con uno sguardo. 🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

