Meloni bacchetta Trump | Gli ho detto che sbaglia

"Volevo dirvi che la previsione di un aumento dei dazi nei confronti di quelle nazioni che hanno scelto di contribuire alla sicurezza per la Groenlandia, secondo me, è un errore. E, ovviamente, non la condivido". Ci tiene a dirlo la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e così, a Seul, ultima tappa del suo viaggio in Asia, convoca fuori programma i giornalisti, in una giornata che doveva essere tutta dedicata a impegni istituzionali chiusi alla stampa, e, per la prima volta, pubblicamente e con un volto sul quale si dipinge la tensione del momento, associa la parola "errore" al nome di Donald Trump. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

