Rifiuti speciali vicino al cimitero | scatta la denuncia

Tempo di lettura: 2 minuti In occasione della festività per la commemorazione dei defunti, i Carabinieri hanno messo in atto una serie di controlli nelle aree cimiteriali della provincia, al fine di prevenire e reprimere i reati ambientali in aree vincolate. L’attività di controllo ha permesso ai Carabinieri dei Nuclei Forestale di Ariano Irpino e Lioni, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, di rinvenire lungo la strada comunale confinante con il camposanto del Comune di Ariano Irpino, circa 100 metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi depositati, illecitamente, sul nudo terreno di circa 150 metri quadrati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Rifiuti speciali vicino al cimitero: scatta la denuncia

