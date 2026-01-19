Durante il suo debutto agli Australian Open 2026, Mattia Bellucci è stato eliminato da Casper Ruud in tre set con il punteggio di 6-1, 6-2, 6-4. La partita, durata un’ora e quaranta minuti, ha segnato la conclusione precoce del percorso del tennista lombardo nel torneo. Questo risultato chiude rapidamente la sua partecipazione, lasciando spazio alle prossime sfide della stagione.

Termina subito il cammino di Mattia Bellucci agli Australian Open 2026. Il lombardo è stato travolto all’esordio da Casper Ruud in tre set con il punteggio di 6-1 6-2 6-4 in appena un’ora e quaranta minuti di gioco. Non c’è mai stata partita, con l’azzurro che non è riuscito a giocare alla pari con il numero tredici del mondo. Non sono bastati otto ace a Bellucci, mentre sono dieci quelli di Ruud. Il lombardo ha vinto il 64% dei punti quando ha servito la prima ed il 35% con la seconda. Sono stati ben trentasette gli errori non forzati da parte dell’azzurro contro i 27 di Ruud, che ha chiuso anche con 32 vincenti contro 20. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mattia Bellucci viene travolto da Ruud e saluta con anticipo gli Australian Open

Benvenuti alla cronaca in tempo reale del match tra Mattia Bellucci e Casper Ruud, valido per il primo turno dell’Australian Open 2026. Questa partita rappresenta un’occasione importante per il giovane italiano, che affronta un avversario di livello elevato in una delle tappe più prestigiose del tennis internazionale. Seguite con noi gli sviluppi di questa sfida, aggiornata costantemente in diretta.

