LIVE Bellucci-Ruud 1-6 2-6 4-6 Australian Open 2026 in DIRETTA | dominio assoluto del norvegese l’azzurro saluta Melbourne

Risultato finale: Bellucci perde contro Ruud in tre set (1-6, 2-6, 4-6) nel match degli Australian Open 2026. Il norvegese si impone con autorità, mentre l’azzurro conclude il suo percorso a Melbourne. Seguite gli aggiornamenti in tempo reale su OA Sport per tutte le novità e analisi sulla partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.15 Può terminare qui questa cronaca in Diretta e in Live di OA Sport, con la sconfitta di Bellucci contro Ruud. L’appuntamento è a sta notte e a domani mattina, con gli esordi di Musetti, Darderi, Nardi, Sonego e, nel tardi, di Jannik Sinner. Grazie mille per averci seguito, buon proseguimento di giornata. 13.13 Ruud è stato semplicemente perfetto, servendo con il 70% di prime palle e raccogliendo il 77%. Male Bellucci al servizio che invece con le seconde palle raccoglie il 38% dei punti, anche per via di un ottimo rendimento del norvegese in risposta. 🔗 Leggi su Oasport.it

