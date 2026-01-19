Mattarella | magistratura ha contribuito ad attuazione Costituzione

Il presidente Mattarella ha sottolineato il ruolo della magistratura italiana nel contribuire all’attuazione dei principi costituzionali, evidenziando l'importanza di un sistema giudiziario impegnato nel garantire il rispetto delle norme fondamentali della Repubblica. Questo riconoscimento sottolinea il ruolo chiave della magistratura nel mantenere l’equilibrio tra i poteri e nel garantire la tutela dei diritti dei cittadini, rafforzando la fiducia nelle istituzioni democratiche.

Roma, 19 gen. (askanews) – “La magistratura italiana ha contribuito all’attuazione dei principi costituzionali”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al Quirinale nel corso dell’incontro con i magistrati ordinari in tirocinio nominati nell’aprile scorso. “Al contempo, ha vissuto un’ampia evoluzione nello svolgimento dei compiti che l’architettura costituzionale le ha attribuito. Il percorso svolto fino a oggi è utile per comprendere il ruolo della magistratura e gli ambiti entro i quali si deve svolgere la funzione assegnatale dalla Costituzione, nell’esercizio della giurisdizione attraverso l’interpretazione e l’applicazione rispettosa e imparziale della legge”, ha aggiunto il capo dello Stato.🔗 Leggi su Ildenaro.it

