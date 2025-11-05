La riforma della Giustizia stravolge l’equilibrio che si fonda sui tre poteri Parla la deputata del M5S Baldino
Vittoria Baldino, deputata M5S, da giornalista la prima domanda che intendo farle è sulla difesa della libertà di stampa a ridosso dell’audizione nelle prossime ore di Sigfrido Ranucci in Vigilanza Rai. Quale lo stato di salute della stampa italiana e come si intreccia alla richiesta di dimissioni del consigliere per il Garante per la Privacy Agostino Ghiglia? “L’Italia è scesa al 49 posto, perdendo 3 posizioni, nella classifica annuale di Reporters Sans Frontieres World Index. Questo peggioramento è direttamente riconducibile all’azione del governo Meloni con il bavaglio istituito per legge, quella che ha vietato la pubblicazione delle ordinanze cautelari, e con il bavaglio indotto di fatto con i giornalisti che sempre più spesso ricorrono all’autocensura per sfuggire ad azioni legali e richieste di risarcimento intentate dagli esponenti del governo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
