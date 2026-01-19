La Juventus ha avanzato una prima proposta per Jean-Philippe Mateta al Crystal Palace, che ha però declinato l'offerta. La trattativa tra i due club si apre con questa prima fase, evidenziando l'interesse della Juventus nell'acquisto dell'attaccante. Restano da seguire gli sviluppi futuri e le eventuali nuove proposte per il calciatore francese.

Il primo contatto tra Juventus e Crystal Palace per Jean-Philippe Mateta si è chiuso con un rifiuto netto da parte del club inglese. La proposta bianconera, pari a 2 milioni di euro per il prestito oneroso più 28 milioni per il riscatto legato alla qualificazione in Europa, è stata giudicata insufficiente dalla dirigenza londinese. A Selhurst Park Mateta è considerato un elemento centrale del progetto tecnico e la valutazione resta alta: il Palace chiede infatti una cifra vicina ai 40 milioni di euro a titolo definitivo, senza formule condizionate. La posizione rigida del club si inserisce in un momento di profondi cambiamenti. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Mateta-Juventus: il Crystal Palace rifiuta la prima offerta

Juventus, il Crystal Palace respinge la prima offerta per Mateta

La Juventus ha presentato la sua prima offerta per Jean Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace. Tuttavia, il club inglese ha deciso di respingerla, mantenendo alta la propria posizione rispetto alla possibilità di cedere il giocatore. La trattativa prosegue senza ulteriori sviluppi ufficiali, mentre entrambe le parti valutano le prossime mosse nel mercato estivo.

Mateta Juventus: la risposta del Crystal Palace alla prima offerta dei bianconeri. Cosa è successo

Il Crystal Palace ha risposto alla prima proposta della Juventus per Jean-Philippe Mateta. Dopo l’offerta ufficiale presentata da Comolli, il club inglese ha comunicato la propria posizione, avviando così una fase di trattative. Questa vicenda evidenzia l’interesse dei bianconeri per l’attaccante francese e apre un nuovo capitolo nel mercato di gennaio. Restano da monitorare gli sviluppi futuri e le eventuali contromosse delle parti coinvolte.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Mateta, no alla prima offerta ma la Juve non molla: quanto chiede il Crystal Palace - I bianconeri continuano a lavorare per portare alla corte di Spalletti il centravanti francese, che chiede la cessione a gennaio: tutti i dettagli ... corrieredellosport.it